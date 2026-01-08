Young nabalhin sa Washington

Nabalhin si Trae Young gikan sa Atlanta Hawks ngadto sa Washington Wizards pinaagi sa trade, tahi sa ESPN kagahapon, Huwebes, Enero 8, 2025 (PH time).
Isip baylo, nadawat sa Hawks gikan sa Wizards sila si CJ McCollum ug Corey Kispert.
Alang sa Wizards kinsa nagbitay sa ilawom nga bahin sa Eastern Conference sa 2025-26 National Basketball Association (NBA) dala ang 10-26 nga rekord, naglaom nga makatabang og dako si Young sa pagpadayon sa ilang kampanya.
Si Young, 27, kinsa four-time All-Star, nag-average og 25 puntos isip sakop sa Hawks. / Gikan sa wires