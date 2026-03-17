Young nakasinati og angol sa tiil

Wala nakatiwas pagduwa si Washington Wizards star Trae Young atol sa ilang kapildihan batok sa Golden State Warriors, 117-125, kagahapon, Martes, Marso 17, 2026 (PH time), sa National Basketball Association (NBA).
Kini gumikan kay nakasinati siya og angol sa iyang tiil sa tungatungang bahin sa 3rd quarter.
Nahitabo kini dihang nagkabangga sila si Young ug Warriors guard Will Richard diin niadtong higayona, natawagan pa og offensive foul si Young.
Nagpabilin pa sa korte si Young sa nagsunod posisyon sa bola apan human niini, nipaingon na siya sa locker room ug wa na nibalik. / Gikan sa wires