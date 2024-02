Young taodtaod dili makaduwa

Mokombati ang Atlanta Hawks sa magsunod nga upat ka mga semana sa 2023-24 National Basketball Association (NBA) nga wala ang ilang lider nga si Trae Young.

Gianunsyo sa Hawks ning Lunes, Pebrero 26, 2024 (PH time) nga operahan si Young sa Pebrero 28 kabahin sa angol sa iyang wa nga kumingking nga naangol ning bag-uhay lang.

“You feel awful for Trae more than anything,” matod ni Hawks coach Quin Snyder. “It is going to be a challenge for him not to be out there.”

Ang Hawks kasamtangang nagbitay sa ika-10 sa Eastern Conference dala ang 25-32 nga rekord. / AP