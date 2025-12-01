Young taudtaod pa una makabalik

Gilaumang madugangan og duha ka mga semana una pa makabalik pagduwa sa 2025-26 National Basketball Association (NBA) si Atlanta Hawks star Trae Young, kinsa padayon pa nga nagpaalim sa iyang angol sa tuo nga tuhod.
Matod sa Hawks management nga maayo ra ang dagan sa pagpaalim ni Young sa iyang angol, nga iyang nasinati niadtong Oktubre 29 atol sa ilang kadaugan batok sa Brooklyn Nets, 117-112.
Sulod na sa 15 ka mga duwa nga wala nakapakita og aksyon si Young.
Ang Hawks kasamtangang naggunit og 13-8 nga rekord. / Gikan sa wires