Yulo determinadong maka-gold sa Asian Games

Hapit tanang mayorihiyang mga kompetisyon nga giapilan ni Filipino gymnast star Carlos Yulo, nakalabni siya’g gold medal apan wala pa kini niya nahimo sa Asian Games.
Nakalabni na siya og duha gold medals sa Olympics, World Cup, World Championship, Asian Championships, ug Southeast Asian Games apan nagpabiling maidlas ang bulawan sa Asian Games.
Tungod niini, mas determinado si Yulo nga angkunon ang bulawan sa 2026 edition sa Asian Games nga ipahigayon sa sunod buwan sa Aichi-Nagoya, Japan.
Mao kini ang ikaduhang higayon nga mosalmot si Yulo sa kompetisyon.
Sa labing una niyang pagsalmot ni Asian Games niadtong 2018 nga gipahigayon sa Jakarta Palembang, Indonesia, wala’y nakuhang medalya si Yulo.
Alang ni Yulo, ang Asian Games na lang maoy haw-ang sa iyang koleksyon sa gold medals. / ESL