Yulo di pa kuntento

Wala pa’y usa ka adlaw human sa iyang double gold performance sa 2024 Paris Olympics, gipadayag ni Filipino no. 1 gymnast Carlos Edriel Yulo nga dili pa siya kuntento ug gusto niya nga padayon siyang itabyog sa duyan sa kalampusan sulod sa dugay nga panahon.

Niini pa lang ka sayo, naghuna-huna na si Yulo kabahin sa iyang tinguha nga maka-qualify sa 2008 edition sa matag upat ka mga tuig nga kompetisyon nga ipahigayon sa Los Angeles, USA.

“Yes po, yes po. Definitely, of course, 100% po,” matod ni Yulo sa interbyo ni Dyan Castillejo sa ABS-CBN News sa TV Patrol.

Si Yulo, 24, lab-as pa sa iyang makasaysayong paglabni og duha ka gold medals sa Paris Games gikan sa iyang kinaham nga floor exercise ug vault sa artistic gymnastics.

Ang lumad nga taga Malate, Manila mao pa lang ang Pinoy nga atleta nga nakabuhat niini.

“Wish ko lang this year also and hanggang mag-2028 na magandang health po talaga and super safe lang po. ‘Yun lang po talaga,” dugang ni Yulo.

Kon maka-qualify siya sa Los Angeles event, mao kini ang ikatulong Olympics ni Yulo.

Una siyang naka-qualify sa Olympics niadtong pandemic postponed edition sa Tokyo, Japan niadtong 2021 diin wala siya nakalabni og medalya.

Sa Tokyo Games, wala siya nakasulod sa finals sa floor exercise ug igo lang siya nahiluna sa ikaupat sa vault finals.

Nagkanayon si Yulo nga ang iyang kapakyasan sa Tokyo naghatag kaniya og dugang kadasig aron mas maningkamot alang sa iyang kampanya sa Paris.

“Nag-fail sa Tokyo and pinalakas, ‘yung experience na ‘yun, pinalakas ako noon, and ito na ‘yung time ko. Binigay ko ‘yung buong puso ko,” pasabot sa 4’11” nga atleta.

“Nagpapasalamat ako sa Diyos na narinig niya ‘yung mga dasal ko.”

Sa laing bahin, nanghinaot si Yulo nga ang iyang dakong kalampusan sa Paris makatabang og dako alang sa kalambuan sa Philippine gymnastics. / ESL