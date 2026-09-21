Yulo diriyot wa kasulod sa vault final

Nakabawi si Filipino Carlos Yulo gikan sa dili maayo niyang pagsugod ug nakakumpayot pa siya og usa ka puwesto sa 8-man vault final human sa qualification round sa gymnastics event sa Asian Games kagahapon, Lunes, Septiyembre 2026, sa Aichi-Nagoya, Japan.
Nabutang sa peligro si Yulo nga dili makasulod sa finals human siya nitugpa nga nag-una ang lubot sa premiro niyang pagsuway sa vault, usa sa duha ka events nga iyang gipatigbabawan atol sa iyang paglabni og makasaysayong duha ka gold medals sa 2024 Paris Olympics.
Igo ra nakakuha og 13.166 si Yulo sa Vault 1.
Hinuon nakabawi siya sa Vault 2 diin nakarehistro siya og 14.133 puntos alang sa average nga 13.649.
Human niini, nagdepende na lang si Yulo sa resulta sa performance sa ubang gymnasts. Pagkahuman, nakapatong pa si Yulo sa ikapitong luna nga naghatag kaniya og kahigayunan aron makatunol sa Pilipinas sa labing una niining gold medal sa gymanstics sa Asian Games.
Gawas ni Yulo, laing Pinoy nga si Miguel Besana ang nakasulod sab sa finals human siya nahiluna sa ikaupat pinaagi sa average niini nga 13.933 puntos.
Nipatigbabaw sa vault qualification round mao si Ka Ki Ng sa Hong Kong pinaagi sa iyang 14.166 average. / ESL