Yulo mag-Olympics hangtod sa 2032

Yulo mag-Olympics hangtod sa 2032
Yulo
Nagkanayon si two-time Olympic gold medalist Carlos Yulo nga mokampanya gihapon siya sa Olympics hangtod karong 2032 nga ipahigayon sa Brisbane, Australia.

Mao kini ang gipadayag sa 26 anyos nga gymnast sa iyang mensahe atol sa iyang pagdawat sa Philippine Sports Association (PSA) Athlete of the Year award niadtong Lunes, Pebrero 16, 2026, sa Manila.

Sa kasamtangan, nakatutok si Yulo sa 2028 Olympics nga ipahigayon sa Los Angeles, USA.

“And after that, hindi pa po natin alam kung magtutuloy po ako. Pero I can see na kaya kong tagusin yung 2032,” matod pa ni Yulo nga napatik sa www.abs-cbnnews.com. / ESL

