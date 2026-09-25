Yulo milabni sa ikaduha niyang gold

Gipatigbabawan ni Filipino Carlos Yulo ang 8-man vault final aron angkunon ang ikaduha niyang gold medal sa Asian Games kagahapon, Biyernes, Septiyembre 25, 2026, sa Nagoya General Gymnasium sa Aichi-Nagoya, Japan.
Si Yulo kinsa double Olympic champion, nakatigom og kinatibuk-ang 14.599 human siya nakagikan og 14.733 puntos human sa premiro niyang pagsuway sa 5.6 difficulty ug 9.133 execution.
Sa iyang ikaduhang pagsuway, nakapundo si Yulo og 14.466 gikan sa 5.2 difficulty ug 9.266 execution.
Nahimo kini ni Yulo usa ka adlaw ang nakalabay dihang nalabni niya ang labing unang gold medal sa Asian Games nga gikan sa floor exercise.
Si Yulo maoy labing unang atleta nga nakahatag sa Pilipinas og gold medal gikan sa gymnastics.
Aduna pa unta kahigayunan si Yulo nga makaangkon sa ikatulo niyang gold medal ning maong edisyon sa Asian Games apan napakyas siya pagbuhat niini parallel bars final.
After two gold medals, Carlos Yulo is closing out his 2026 Asian Games campaign with a respectable finish after placing fourth in the parallel bars final on Friday in Japan.
Ning maong event, igo lang nahiluna si Yulo sa ikaupat nga puwesto human siya nakatigom og kinatibuk-ang 14.300 puntos gikan sa 5.6 difficulty ug 8.700 execution.
Ang defenbding champion ning maong event nga si Jingyuan Zou sa China nipatigbabaw og balik human siya nakakolekta og impresibong kinatibuk-ang 15.500 puntos samtang si Japanese Shinnosuke Oka (14.500) maoy silver winner samtang si Rasuljon Abdurakhimov sa Uzbekistan (14.433) maoy bronze winner. / ESL