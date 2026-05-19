Yulo milampos sa France gymnastics

Mapasigarbuon kaayo si Filipino gymnast star Carlos Yulo nga nakatabangan niya ang OAJLP Gymnastique nga maangkon ang gold medal sa French Men’s Artistic Gymnastics Championship ning bag-uhay lang sa Amiens, France.
Si Yulo, kinsa double Olympic gold medalist, makatampo og gold medal sa floor ug parallel bars.
Gihulagway ni Yulo ang ilang kalampusan ning prestihiyusong gymnastics team event competition nga espisyal.
“A lot of stressful moments and pressure behind this win, which makes it even more special,” mensahe ni Yulo sa Instagram, nga gipatik sa www.abs-cbnnews.com. / ESL