Yulo mirehistro’g taas nga marka pagsugod sa world championship

Nisidlak dayon ang abilidad ni double Olympic gold medalist Filipino Carlos Yulo sa pagsugod sa 2025 Artistic Gymnastics World Championships sa Jakarta, Indonesia niadtong Dominggo, Oktubre 19, 2025.
Sama sa gilauman, nakakuha og taas nga marka si Yulo sa iyang paboriting events nga mao ang floor exercise ug vault sa men’s qualification.
Sa floor exercise, nakarehistro og 14.566 puntos si Yulo nga nagpahiluna kaniya sa ikaduha sunod ni Jake Jarman sa Great Britain (14.700).
Naghari si Yulo sa vault human siya nakarehistro og 14.75 puntos nga average gikan sa Dragulescu (19.9) ug handspring Randi (14.6).
Gawas ni Yulo, nirepresentar sab sa Pilipinas ning maong kompetisyon mao si John Ivan Cruz.
Ang Pilipinas apil sa Subdivision 6 kauban ang teams gikan sa Morocco, Thailand, Mexico, Singapore, Canada, Colombia, Qatar, Sweden, Luxembourg, ug Albania. / ESL