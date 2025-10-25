Yulo misakmit og bulawan sa Indonesia

Nakakuha og gold medal si Carlos Yulo sa vault event sa 53rd FIG Artistic Gymnastics Championships nga gipahigayon sa Jakarta, Indonesia niadtong Sabado, Oktubre 25, 2025.
Nakatali si Yulo og total score nga 14.866, nga maoy nakapahimo kaniya sa pagdaug sa ikatulo niyang world title sa iyang karera. Nidaog siya sa floor exercise niadtong 2019 ug sa vault usab niadtong 2021.
Bisan pa man sa iyang wrist injury, nakahimo gihapon si Yulo sa pagkuha og gold medal. Nidaog pud si Yulo og bronze medal sa floor event niadtong Biyernes, nga mao ra sab ang laing disiplina nga iyang giapilan sa torneyo. / RSC