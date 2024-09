Yulo mopahuway usa sa 2024

Human sa iyang malampuson ug historical nga kampan­ya sa Paris Olympics, mopahoway una ang double gold medalist nga si Carlos Yulo.

Gipahibalo sa 24-anyos nga gymnast nga wala na siya kompetisyon nga apilan karong tuiga ug mopahuway usa kini sa training.

Mobalik siya og training sa tuig 2025 na diin naka-sche­dule pud kini sa 2025 Southeast Asian Games nga duwaon didto sa Thailand.

Gisuportahan pud sa Gymnastics Association of the Philippines president Cynthia Carrion ang pagpahuway una ni Yulo.

“September, October, November, December, I want him to rest because he has been training so hard,” matod ni Carrion. “2025, he will start full force.”

Dugang ni Carrion nga daghan sila og plano nga international exposure para kang Yulo labi na sa ilang pag-andam unya sa 2028 Los Angeles Olympics. / RSC