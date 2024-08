Yulo nanghinaot nga ikauban iyang mga manghod sa sunod Olympics

Nanghinaot si two-time Filipino Olympic gold medalist Carlos Yulo nga makakombati siya sa 2028 Los Angeles Olympics kauban ang iyang manghod nga mga igsuon nga sama kaniya, pulos sab gymnasts.

Nagtuo si Yulo nga dili layo ang posibilidad nga adunay Team Yulo nga makarepresentar sa Pilipinas sa sunod nga edisyon sa matag upat ka mga tuig nga kompetisyon.

“I’m really hoping po and praying for that na matuloy,” matod ni Yulo nga napatik sa www.abs-cbnnews.com.

Ang iyang manghod nga lalaki nga si Karl Eldrew, nakalangkat na og gold medals sa nagkadaiyang international gymnastics competitions.

Ang iyang manghod nga babaye nga si Elaiza, nagsugod na sab paghimo og kaugalingon niining pangalan ug nakakuha na kini og ubay-ubay nga gold medals sa 2024 Palarong Pambansa.

Sa kasamtangan, si Gymnastics Association of the Philippines (GAP) president Cynthia Carrion niingon nga segurado na og luna sa national team si Karl Eldrew ug posibleng mosunod si Elaiza. / ESL