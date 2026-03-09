Yulo nasubhan og 7th place sa senior level

Igo lang nahiluna sa ikapito ang sumosulbong nga Filipino gymnast nga si Karl Eldrew Yulo sa labing una niyang pagkampanya sa senior level sa horizontal bar sa 2026 FIG Artistic Gymnastics World Cup Baku sa Azerbaijan niadtong Dominggo, Marso 8, 2026.
Si Yulo, kinsa manghod ni two-time Olympic gold winner Carlos Yulo, igo lang nakarehistro og 13.033 sa kinatibuk-an ning maong kompetisyon, nga gikombatihan og walo ka gymnasts gikan sa nagkadaiyang nasod.
Wala man tuod napahamtangan og deduction si Yulo sa iyang routine apan igo lang siya nakarehistro og 8.033 sa execution ug 5.0 sa difficulty.
Niadtong Sabado, Marso 7, si Yulo nisalmot sab sa men’s floor exercise diin igo lang siya nahiluna sa ikaunom human siya nakatali og 13.900 sa kinatibuk-an.
Nanghinaot si Yulo nga magamit niya ang iyang mga nakat-unan ning maong kompetisyon sa pagpadayon sa iyang panaw diin ang iyang misyon maka-qualify sa 2028 Los Angeles Olympics kauban ang iyang maguwang. / ESL