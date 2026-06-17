Yulo, PH nat’l team mokombati sa China

Nahiabot na sa Zunyi City, China ang Philippine gymnastics team alang sa 13th Senior and 19th Junior Asian Artistic Gymnastics Championships.
Ang national team gipangulohan ni two-time Olympic gold medalist Carlos Yulo, kinsa mokombati kauban ang iyang manghod nga si Karl Eldrew Yulo sa labing unang higayon.
Ang men’s competition ipahigayon karong Hunyo 18-21, 2026 samtang ang women’s event ipahigayon karong Hunyo 25-28.
Ang kompetisyon usa ka krusyal nga qualifying event alang sa 2026 World Championships. / ESL