Yulo sud sa finals sa 2 ka mga event

Nakaabante sa finals si double Olympic champion Filipino Carlos Yulo sa floor exercise ug hasta sa vault sa FIG Artistic Gymnastics World Championships sa Rotterdam, Netherlands.
Si Yulo nahiluna sa ikaduhang puwesto sa floor qualification human siya nakarehistro og 14.500 puntos.
Sa vault qualification, si Yulo nahiluna sa ikaunom human siya nakatigom og average nga 14.266 puntos.
Mao kini ang labing unang kompetisyon nga giapilan ni Yulo human siya nakahatag og duha ka gold medals sa Pilipinas sa miaging Asian Games sa Japan. / ESL