Yulo sulod sa 4 Finals

Adunay upat ka kahigayunan si two-time Olympic gold winner Filipino Carlos Yulo nga mahatag sa Pilipinas ang labing unang gymnastics gold medal niini sa Asian Games.
Human sa vault, si Yulo nakasulod sab sa finals sa floor exercise, parallel bars, ug team event sa men’s all-around qualification sa Nagoya General Gymnasium Rainbow Hall sa Aichi-Nagoya, Japan niadtong Lunes, Septiyembre 21, 2026 (PH time).
Gipakita ni Yulo kon nganong siya ang reigning Olympic champion sa floor exercise human niya gipatigbabawn ang qualification round niini dala ang 14.600 puntos.
Ang 26-anyos nga si Yulo naka-qualify sab sa parallel bars final human siya nahiluna sa ikalima dala ang 14.266 puntos.
Sa team, si Yulo ang iyang mga kauban nakapuwesto sa ikaunom, nga igo na aron makasulod sab sila sa finals.
Sa vault, nga usa sa duha ka events nga gipatigbabawn ni Yulo sa miaging Paris Olympics, diriyot siya nataktak sa qualifying round human siya nitugpa nga nag-una ang lubot sa premiro niyang pagsuway.
Hinuon, nakabawi si Yulo sa ikaduha niyang pagsuway ug ang iyang kinatibuk-ang puntos nga nahipos igo na aron makakumpayot siya sa ikapitong luna, nga naghatag sab niya’g tiket sa final.
“Sobrang challenging today. Hindi ito yung in-expect ko na preparation ko. Hindi siya lumabas talaga today. Although yung sa pommel horse okay pa naman ako. Yung sa vault hindi ko... hindi [ko] siya matanggap kanina,” matod pa ni Yulo nga napatik sa www.abs-cbnnews.com.
“Hindi ‘yun ‘yung tamang pag-grab and nung nalaglag ako, I was really disappointed but at the same time thankful and grateful na safe ako kanina kasi yung ganung pagkakamali pwedeng matapos na yung yung career na meron ako,” dugang niya. / ESL