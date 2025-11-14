Yuta sa Canduang, Sogod midahili

Usa ka landslide ang nahitabo sa Sityo Canduang, Barangay Damolog, Lungsod sa Sogod sa Biyernes, Nobiyembre 14, 2025.
Kini maoy gikompirmar sa Kagamhanan sa Lungsod sa Sogod tungod sa nasinati nga mga pag-uwan diin nipahumok sa yuta.
Gidugang niini nga wala hinuon moabot sa dalan ang debris sanglit nahunong kini duol sa mga kabalayan.
Subay sa gihimong pagsusi sa Disaster Risk Reduction and Management Office (DRRMO) sa lungsod ug sa kapulisan, wala hinuoy naangol sa hitabo o nadanyos nga panimalay. Apan gipahibalo sa kagamhanan nga gimando niini ang hinanali nga pagpabakwit sa mga residente nga namuyo sa duol aron kalikayan ang risgo ugaling duna na usab laing higayon sa paglihok sa yuta.
Gimando sab ni Sogod Mayor Monyeen Durano-Streegan ang pag-monitor sa dapit aron maseguro nga luwas bisan pa man ang mga motorista nga moagi sa dalan sa nahitabuan.
Giawhag sab niya ang mga residente nga dili magmagahi kon ugaling pabakwiton sila sa kagamhanan alang sa ilang kaluwasan.
Sa nasayran, gipahibalo na sa Philippine Atmospheric Geophysical Astronomical Services Administration (Pagasa) nga makasinati ang Sugbo og mga pat-akpat-ak nga pag-ulan dala sa inter-tropical convergence zone. / ANV / Hulagway gikan sa Sogod LGU