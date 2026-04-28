Zaldy Co, gibuhian sa mga awtoridad sa Czech Republic

Ang pugante nga si kanhi Ako-Bicol Party-list Representative Zaldy Co wala na sa kustodiya sa mga awtoridad sa Czech Republic.
Sa usa ka press conference didto sa Czech Republic, niingon si acting Justice Secretary Fredderick Vida nga si Co anaa sulod sa Schengen area, apan wala siya makahatag sa saktong nahimutangan niini.
“I have to share difficult news, mga kababayan. Czech authorities have informed us that Mr. Zaldy Co is no longer in their custody,” matod ni Vida.
“What we can confirm is that he is within the Schengen area,” dugang niya.
Si Vida ang nangulo sa delegasyon sa Pilipinas nga gipadala sa Czech Republic aron unta iproseso ang pagpabalik ni Co sa nasod human gipahibalo ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. nga nadakpan didto.
Matod niya, wala mohatag ang mga Czech authorities og impormasyon kon asa posibleng niadto si Co tungod sa ilang Schengen rules ug mga probisyon sa data privacy.
“They were pointing to a possible police cooperation agreement, which we don’t have,” sumala pa ni Vida.
“I am disappointed by the lack of knowledge. They expressed that they understand the gravity of the case and the Filipino public. I am confused about the legal parameters from which this is coming.”
Si Co gikatahong gi-intercept sa mga awtoridad sa Czech samtang siya, uban sa iyang pamilya, nisulay sa pagsulod sa Germany gikan sa Czech Republic. Matod ni Vida, nagdala si Co og expired nga passport sa dihang gidakop. Base sa rekord sa Bureau of Immigration, si Co adunay tulo ka passport: ang usa nga na-expire na niadtong Septiyembre 11, 2022; ang iyang official passport isip miyembro sa House of Representatives; ug ang ikatulo nga sumala ni Marcos gikansela na niadtong Disyembre apan balido pa hangtod sa 2032.
Bisan pa niini, gipasalig ni Vida nga dili sila mouli sa Pilipinas nga walay dala tungod kay nakakuha sila og mga importanteng impormasyon bahin ni Co. Ipaabot nila kining "actionable intelligence" ngadto sa Philippine Center on Transnational Crime.
Nagkasabot sab ang mga opisyal sa Pilipinas ug Czech nga sugdan ang negosasyon alang sa mga kasabutan sa mutual legal assistance, extradition, ug ang transfer of sentenced persons.
Si Co adunay standing arrest warrant nga giisyu sa Sandiganbayan tungod sa anomaliya sa P289 million flood control project sa Naujan, Oriental Mindoro. Ang kanhi magbabalaod maoy sentro sa imbestigasyon sa mga anomaliya sa flood control human itudlo sa mga testigo nga siya ang nakadawat og binilyon nga kickbacks.
Ang kompanya sa konstruksyon nga Sunwest Corporation, nga co-founded ni Co, usa sa nag-unang 15 ka kompanya nga nakakuha og 20 porsiyento o P100 bilyunes nga kantidad sa mga flood control projects sa nasod gikan sa 2022 hangtod 2025.
Sa iyang mga video statement, gitudlo ni Co si Marcos ug ang iyang ig-agaw nga si kanhi House Speaker Martin Romualdez isip mga nakadawat sa kickbacks gikan sa maong mga proyekto. Giangkon niya nga ang P56 bilyunes nga kickbacks gikan sa flood control projects sa Bulacan gihatag ngadto kang Marcos ug Romualdez.
Niingon si Co nga mohatag siya og ebidensya sa iyang mga pangangkon, apan nahadlok siya nga mobalik sa Pilipinas tungod sa hulga sa iyang kinabuhi ug sa iyang pamilya. / TPM / SunStar Philippines