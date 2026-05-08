Zaldy Co nag-istar sa usa ka luxury Paris property

Nipahibawo si Interior ug Local Government Secretary Jonvic Remulla niadtong Biyernes, Mayo 8, 2026, nga ang kanhi magbabalaod nga si Zaldy Co, kinsa gipasanginlan nga nalambigit sa kontrobersiya sa flood control sa nasod, ang hayahay nga nag-istar sa usa ka luho nga 10-ka kwarto nga propyedad duol sa Champs-Élysées Avenue, Paris.
Kini bisan pa man nagpadayon ang paningkamot sa mga awtoridad sa Pilipinas sa pag-angkon og Interpol red notice batok kaniya.
Sa iyang pakighinabi sa mga tigbalita, gipadayag ni Remulla nga niaplay ang gobiyerno og red notice batok kang Co niadtong Septiyembre 2025, apan wala pa kini maaprobahan sa mga awtoridad sa Interpol sa France.
“It turns out iba pala ang batas sa Pilipinas sa Interpol. Basta doon may political inkling na konti ay dini-delay nila, iniimbestigahan nila ng kanilang sarili,” pasabot ni Remulla.
Bisan pa sa kalangan, masaligon si Remulla nga ilang makuha ug mapapauli sa nasod si Co. /