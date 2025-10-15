Zaldy Co ‘nalambigit’ sab sa laptop corruption

Giawhag ni Bise Presidente Sara Duterte ang gobiyerno nga palapdan ang imbestigasyon niini kabahin sa laptop corruption scandal sa Department of Education (DepEd) nga matod niya aduna na’y kalambigitan sa ni-resign nga Kongresista sa Ako Bicol, si Elizalde “Zaldy” Co.
Sa usa ka press conference sa Zamboanga City niadtong Martes, Oktubre 14, 2025, si Duterte niingon nga sa iyang termino isip kalihim sa edukasyon gikan Hulyo 2022 hangtod Setyembre 2024, ang ahensiya nagpahigayon og internal nga imbestigasyon bahin niini.
“Kasi kung talagang seryuso ang [Ombudsman] sa pag-iimbestiga, imbestigahan din nila ‘yung laptop corruption scandal ng Department of Education. Nandoon si Zaldy Co. At alam ko ‘yon dahil gumawa kami ng sarili naming investigation sa loob ng Department of Education noong ako ay Education Secretary,” matod ni Duterte.
Matod niya, ang Sunwest Inc. diin co-founder si Co, usa ka kontraktor sa programa sa laptop sa DepEd.
Si Co una na’ng giakusahan nga nakadawat og binilyon ka pesos nga kickbacks gikan sa giingong anomalusong flood control projects.
Ang Sunwest Inc. usa sa nag-unang 15 ka mga kontraktor nga nakakuha sa labing daghang mga proyekto sa flood control sa tibuok nasod.
Masuta nga gilambigit sab ni Duterte ang kanhi House Speaker nga si Martin Romualdez sa paggahin og pundo alang sa programa sa school building sa ahensiya.
Ang Commission on Audit (COA), sa ilang 2021 annual audit report, nakabantay og iregularidad sa pagpalit sa P2.4 bilyunes nga kantidad sa laptops sa DepEd.
Matod sa COA, ang laptops sobra ra sa presyo ug karaan na. Ang pagpalit gihimo sa Procurement Service–Department of Budget and Management (PS-DBM).
Human sa nakaplagan sa COA, mga kaso sa graft ug falsification (pagpalsipikar) ang gisang-at batok kang kanhi Education Secretary Leonor Briones ug kanhi Budget Undersecretary Christopher Lao atubangan sa Office of the Ombudsman.
Gisaway sab ni Duterte ang administrasyon tungod sa iyang gihulagway nga pinili nga imbestigasyon sa kurapsiyon sa gobiyerno./TPM /SunStar Philippines