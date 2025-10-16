Zero balance billing sa ospital gihingusgan ni Bam Aquino

Giawhag ni Senador Bam Aquino ang kadagkuan sa Department of Health (DOH) nga mopalig-on sa pagpatuman sa mas lapad nga parte sa Philippine Health Insurance Corporation (PhilHealth) alang sa programang Zero Balance Billing (ZBB) ngadto sa mga hospital.
Kini ang sugyot ni Senador Aquino, isip vice chairperson on budget atol sa ilang panagtigom sa Committee on Finance kabahin sa budget sa DOH.
Gisentro ni Aquino sa pagpaabot ngadto kang Health Secretary Teodoro Herbosa nga mohimo og mga kumprehensibong listahan sa mga ospital nga nagtanyag sa ZBB coverage.
Alang niya, mas maayong magbutang og mga lagda nga daling masabtan sa katawhan kabahin sa maong programa.
Tinguha niya nga mas madali ang pag-access sa katawhan aron sila makadaginot sa gastuhan kabahin sa panglawas.
Naluoy si Aquino nga ang mga ordinaryong Pilipino magbaguod sa gastuhan sa ospital.
Gipadayag niini nga angayan nga masabtan sa katawhan nga adunay insaktong abag ang gobiyerno pag-atiman sa ilang mga panglawas.
Gihatagan niya og ehemplo ang nahitabo karon nga luoy kaayo ang mga Pilipinong kabus nga molinya sa opisina sa mga kongresista aron makapangayo og pinansiyal alang sa medikal.
“Kutob ko po hindi ito alam ng taong bayan. I don’t think they know this is available to them already. My first suggestion: sana po i-publish ninyo na po. May mga communications group naman ho kayo. Ano yung hospital na may Zero Balance Billing, paano maka-avail ng Zero Balance Billing. Unang-una, gusto ho natin na mga kababayan natin may mga hospital na mapupuntahan na wala silang babayaran. I think that’s really the first.” sumala ni Aquino. / GPL