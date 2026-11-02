'Zero crime' sa Kalag-Kalag, gipasigarbo sa PRO-7

Gipasigarbo sa Police Regional Office (PRO) 7 nga hapsay ug malinawon ang pagtimaan sa Adlaw sa mga Santos ug Kalag sa tibuok Central Visayas, diin wala sila nakatala og bisan usa ka insidente sa krimen sa sulod ug gawas sa mga pribado ug pampublikong sam-ang.
Matod ni Police Lieutenant Colonel Rolan Aliser, spokesperson sa PRO-7, hugot nga gi-monitor sa Regional Tactical Operation Center (RTOC) ang kapin sa 300 ka mga sementeryo sa rehiyon ug wala gayod silay narekord nga nabiktima sa krimen.
Subay sa datos sa PRO-7 sa alas 2:00 sa hapon sa Nobiyembre 2, 2026, naka-record na sila og 156,000 ka tawo nga mibisita sa nagkadaiyang sam-ang sa Central Visayas. Apan gipanglantawan nga modaghan pa kini pag-abot sa gabii kung kanus-a dili na init. Niadtong Nobiyembre 1, nakatala ang kapulisan og kapin sa tunga sa milyon ka mga tawo nga nidagsa sa mga sementeryo.
Gipasabot ni Aliser nga ang pagkab-ot sa zero-crime rate sa duha ka adlaw nga paghandom tungod sa walay hunong nga pahimangno sa publiko nga dili mokompyansa. Dugang pa niya, gamay ra usab ang mga nasakmit nga gidili nga hinagiban, nga nagpasabot nga nasayod ug nituman na ang publiko sa mga sumbanan tungod sa kanunay nga panawagan diha sa social media ug pahibawo sa kapulisan.
Samtang, nagpahigayon usab og inspeksyon si Police Brigadier General Arnold Abad, ang hepe sa PRO 7, sa mga nag-unang sam-ang sa Sugbo aron personal nga mosusi ug mohatag og kamandoan nga dili molugak sa paghatag og seguridad.
Gipahimangnoan usab ni Abad ang iyang mga sakop nga ampingan ang ilang panglawas, kay dili sila makatarong sa pagbantay kon magluya.
Sa Dakbayan sa Sugbo, nagpalupad usab og mga drone ang nagkalainlaing police stations sa mga sementeryo isip kabahin sa ilang pagpatrolya. Ang mga bidyo nga kuha sa drone direktang makita sa City Tactical Operation Center (CTOC) aron dali nga makahatag og impormasyon sa mga polis nga nagbantay sa ground.
Gawas niini, wala usab nakatala ang matag Police Assistance Desk (PAD) og bisan unsang taho bahin sa bata nga nabuwag sa iyang mga ginikanan. /AYB