Zero index crime natala sa Cebu City sulod sa 24 oras

Nakatala og zero incident sa Index Crime ang Cebu City Police Office (CCPO) sulod sa 24 oras gikan sa alas 6:00 sa buntag sa Septiyembre 11, 2026 ngadto sa alas 6:00 sa buntag sa Septiyembre 12, 2026.
Sa datus sa CCPO, wala sila makatala og mga insidente sa murder, homicide, physical injuries, rape, attempted robbery, theft ug carnapping.
Bisan sa ka malinawon sa dakbayan sa Sugbo, ang kapulisan nagpabilin gihapon nga proactive sa paghingusog sa pagpatuman sa balaod batok sa illegal nga drugas, illegal gambling, wanted persons, ug loose firearms.
Sa ilang anti-illegal drug operations, ang CCPO nakasikop og 18 ka mga drug personality og nakasakmit og 43.54 gramos sa gituohang shabu nga dunay standard drug price nga P294,032.
Samtang 10 ka sugarol ang naposasan, samtang P5,175.00 nga kwarta sa sugal ang nasakmit.
Tungod sa walay hunong nga pagpangita sa mga dunay pending warrant of arrest, nakasikop sila og lima ka wanted person nga dunay kaso sa pagkupot og dili lisensyadong armas, ingon man nakasakmit og usa ka .22 kalibre nga armas.
Si acting CCPO Director Police Colonel Ricky Sumalde mibutyag nga ang zero major incident usa ka positibo nga timailhan ug magpadayon ang kapulisan pagpatuman sa police visibility sa tibuok siyudad.
“The goal is simple: lesser crimes, swifter crime response ug ang CCPO nga makita, mabati ug mabatyagan sa katawhan,” matod ni Sumalde. / AYB