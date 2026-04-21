Zhu kuyogan og mga kababayan sa iyang pag-ataki sa Cebu alang sa ‘Fist of Fury 10’

Inig asdang ni Chinese Dianxing Zhu sa Dakbayan sa Sugbo alang sa “Fist of Fury 10 - The Eliminator” boxing event nga gikatakda karong Mayo 9, 2026, sa New Cebu Coliseum, aduna kini daghang kuyog nga mga kababayan aron mosuporta kaniya.
Ang mga kababayan ni Zhu gilaumang makahatag kaniya og dugang kadasig sa iyang pagpakigbatok ni Filipino Ian Paul Abne sa Cebu-based ARQ Stable sa main event sa promosyon, nga gipasiugdahan ni sportsman Lorenzo “Chao” Sy, tag-iya sa Chao Sy International Promotions.
Nagkanayon si Sy nga ang manager ni Zhu nga si Robin Wang nagpareserba og dugang 29 ka VIP tickets.
Gibutyag ni Sy nga daghan na sab ang nangutana, lakip na niini ang mga langyaw, kon asa ug unsaon pagpalit og tiket sa promosyon.
“Wala pa ta nagsugod pagbaligya og tickets pero daghan na nangutana kon unsaon pagpalit. Naa sab mga foreigner nga nag-inquire,” matod ni Sy.
Ang mga tiket nagbalor og P100 sa general admission, P300 sa upper box, P500 sa lower box, ug P1,000 sa ringside ug hasta sa sponsors.
Ang modaog sa away nila ni Zhu (16-1, 14KOs) ug Abne (12-0, 4KOs) mao ang mahimong mandatory contender ni International Boxing Federation (IBF) world mimimumweight champion Filipino Pedro “Kid Heneral” Taduran, kinsa personal nga motan-aw sa away. / ESL