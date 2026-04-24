Zhu Mibahad og Knockout kontra Abne

Nipadayag og dakong pagsalig si International Boxing Federation (IBF) No. 3 minimumweight contender Chinese Dianxing Zhu nga iyang ma-knockout si Filipino Ian Abne sa ilang IBF world mimimumweight title eliminator bout, nga maoy main event sa “Fist of Fury 10 - The Eliminator” boxing event karong Mayo 9, 2026, sa New Cebu Coliseum.
Sa usa ka interbyu, nagkanayon si Zhu nga siyento porsiyento ang iyang pagsalig nga makaposte og kadaugan sa gikahinaman nilang away ni Abne sa makasaysayong venue sa Sugbo.
Nagkanayon si Zhu nga nasayod siya gusto ang boxing fans sa Pilipinas og saktong binukbokay ug andam siyang ihatag kini ug wala siya magduhaduha bisan gamay nga modaog siya pinaagi sa knockout.
Ang manager ni Zhu nga si Robin Wong nagkanayon nga dako kaayo ang potensyal sa iyang batos nga mahimong world champion ug dili nila usikan kining maong oportunidad.
Ang modaog sa away nila ni Zhu ug Abne maoy mahimong mandatory contender ni IBF minimumweight champion Pedro Taduran, kinsa personal nga motan-aw sa away.
Gipasabot ni Wong nga gawas sa abilidad, grabe ang determinasyon ni Zhu ug mao kini ang kanunay nilang makita sa training.
“I believe, barring any surprises, Zhu Dianxing will finish his opponent by knockout, no matter what fighting style the opponent uses,” pamahayag ni Wong.
Si Zhu adunay 16-1, 14KOs nga rekord samtang si Abne, kinsa sakop sa Cebu-based ARQ Boxing Stable ug IBF No. 4, naggunit og 12-0-2, 4KOs nga rekord. / ESL