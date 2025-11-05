Zion 10 ka adlaw dili makaduwa

Gibanabanang moabot og labing menos 10 ka mga adlaw nga dili makaduwa ang pambatong big man sa New Orleans Pelicans nga si Zion Williamson sa 2025-26 National Basketball Association (NBA) human siya na-diagnose og Grade 1 left hamstring strain.
Usa kini ka bug-at nga kalbaryo nga pagapas-anon sa nagkagidlay nga Pelicans.
Hinuon bisan wala si Williamson, ang Pelicans nakamaneho pagbuntog sa Charlotte Hornets, 116-112, ning Miyerkules, Nobiyembre 5, 2025 (PH time), aron irehistro ang labing una nilang daog sulod sa pito ka mga duwa ning maong season. / Gikan sa wires