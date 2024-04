Zion masubhan sa post season

Sa labing unang higayon, mopakita’g aksyon ang pambatong higante sa New Orleans Pelicans nga si 2019 No. 1 overall pick Zion Williamson sa post season sa National Basketball Association (NBA).

Ning maong misyon, si Williamson ug ang Western Conference No. 7 Pelicans mo-host sa No. 8 Los Angeles Lakers sa Play-In Tournament diin ang modaog niini makasulod sa playoffs.

“We’re all extremely proud that Z has this opportunity and that our team has this opportunity,” matod ni Pelicans coach Willie Green.

Si Williamson nag-average og 27 puntos ug 7.2 ka rebounds. / AP