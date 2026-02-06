Superbalita Cebu

Zubac nakuha sa Indiana Pacers

Nakuha sa Indiana Pacers ang beteranong sentro nga si Ivica Zubac gikan sa Los Angeles Clippers sa wala pa ang trade deadline sa National Basketball Association (NBA) kagahapon sa buntag, Biyernes, Pebrero 6, 2026 (PH time).

Isip baylo, gihatag sa Pacers sila si Bennedict Mathurin, Isaiah Jackson, duha ka first-round picks, ug usa ka second-round pick ngadto sa Clippers.

Labing seguro, gamit kaayo si Zubac sa Pacers nga nagkinahanglan og lehitimong sentro.

Ang Pacers kasamtangang adunay 13-38 nga rekord. / Gikan sa wires

