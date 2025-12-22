Zubac taudtaod dili makaduwa

Gilaumang sulod sab sa ubay-ubay nga mga semana nga dili makaduwa si Los Angeles Clippers star center Ivica Zubac sa 2025-26 National Basketball Association (NBA) gumikan sa iyang nasinating angol (Grade 2 left ankle sprain) atol sa ilang kadaugan batok sa Los Angeles Clippers, 103-88, niadtong Dominggo, Disyembre 21, 2025 (PH time).
Ning maong duwa, nigawas si Zubac sa 1st half pa lang ug wala na nakabalik pagduwa.
Ning maong season, si Zubac nag-average og 16 puntos ug 11.5 rebounds. / Gikan sa wires