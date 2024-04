10 rebelde misurender, armas nasakote sa Bukidnon

NAPULO ka mga lider sa New People's Army (NPA) lakip na sakop niini ang boluntaryong gitahan ang kaugalingon sa otoridad samtang ubayubay nga armas sab ang nahipus gikan sa nagkadaiyang operasyon sa military sa lainlaing operasyon sa Bukidnon.

Mga misurender gikan sa Sub-Regional Sentro De Grabidad (SRSDG) Peddler and Headquarters Loader, tanan sa SRC 2, North Central Mindanao Regional Committee (NCMRC) nga naglihuk sa Area of Responsibility sa 1003rd Infantry (Raptor) Brigade.

Niadtong Abril 21 sa Barangay Kawayan, San Fernando, Bukidnon si alyas Sap-Sap nga Squad Supply Officer sa SRSDG Peddler boluntaryo nga misurender sa tropa sa 89th Infantry Battalion bitbit ang iyang cal. 5.56mm M16 Bushmaster rifle.

Samtang pagka Abril 22, laing upat ka CNTs sa SRSDG Peddler sa pagpanguna ni alyas Muloy nga

Vice CO sa SRSDG Peddler mitahan sa 56th Infantry (Tatag) Battalion.

Si Muloy ug kaubanan mga IP sa Talaingod, Davao del Norte.

Sa ilang pagsurender sa Barangay Salawagan, Quezon, Bukidnon bitbit nila ang ilang upat ka high-powered firearms.

Sa samang adlaw, usa ka CTG misubmitar sa iyang kaugalingon sa 89IB sa Barangay Campo Uno,Maramag, Bukidnon.

Giila siya nga si alyas Marko, kanhi sakop sa HQ Loader, SRC 2, NCMRC.

Sa pikas bahin, pipila ka armas sab ang nasakote sa militar gikan sa lainlaing lokasyon sa Bukidnon.

“The long-standing insurgency in Bukidnon is already on the brink of its end. I also encourage the community to help by reporting any information that will lead us in ending all CTG atrocities in your area”, panawagan ni Bgen Marion Angcao, 1003 Brigade Commander. (Rhona Goc-ong-Villariasa)