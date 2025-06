100 nangita og trabaho, nadawat dayon

MGA 100 ka mga tawo nga nangita og trabaho nakuha gilayon kon hired-on-the-spot (HOTS) atol sa Kalayaan Job Fair sa Department of Labor and Employment-Davao Region (DOLE-Davao) sa paghinumdom sa ika-127-anyos nga Adlaw sa Kagawasan sa Pilipinas, Hunyo 12, 2025.

Gitaho sa DOLE-Davao nga sukad alas 2:30 sa hapon, mga 100 job seekers ang HOTS atol sa job fair.

Si Kyla M. Macalos gikan sa Cagayan de Oro kasamtangang nanimuyo sa Talomo District, Davao City, maoy unang job seeker nga nakuha gilayon.

Inisyal siyang nagplano nga mangaplay og upat ka mga kompaniya atol sa kalihukan.

Apan sa iyang kahibulong, nakuha dayon siya sa unang kompaniya nga iyang giduolan.

Uban sa kasinatian niya sa sales and marketing, niabot si Kyla nga andam lang ang iyang resume ug pre-registration form.

“Courage and confidence proving that with the right mindset, unexpected opportunities can come your way,” matud niya.

Si Abogado Randolf Pensoy, regional director DOLE-Davao, nagbutyag nga ang Kalayaan Job Fair kabahin sa padayong paningkamot sa gobyerno nga makubsan ang mga way trabaho ug suporta sa mga mamumuo pinaagi sa "accessible and inclusive job-matching initiatives".

Liboan ka mga aplikante sa trabaho, kadaghanan kanila mga bag-ong graduwar, underemployed nga mga trabahante, ug career shifters, nagdasok sa SM City Davao sayo pa sa alas 7:00 sa buntag.

Ang usa ka adlaw nga kalihukan nidani og 26 ka local ug international employers, naghanyag og kapin 2,542 (local-1488, ug 1054-overseas) ka mga oportunidad sa trabaho sa nagkadaiyang industriya, apil ang customer service representatives, cashiers/tellers, Front desk clerks, Bagger, Service crew/waiter, ug overseas employment.

Ang 12 partner government agencies nagpartisipar sa One-Stop Service Shop aron nga maabagan ang pagproseso sa mga kinahanglanon nga mga dokumento sa pagpangempleyo.

Kini naglakip sa PhilHealth, Land Transportation Office (LTO), Department of Trade and Industry (DTI), National Bureau of Investigation (NBI), Professional Regulation Commission (PRC), Philippine Statistics Authority (PSA), Pag-ibig, Department of Health (DOH), Department of Migrant Workers (DMW), Social Security System (SSS), Bureau of Internal Revenue (BIR), ug Technical Education and Skills Development Authority (Tesda). (Cristine Joy S. Villanueva, SPAMAST Intern)