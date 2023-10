11 nalanag sa spaghetti

UNOM na lang ka mga tawo ang nagpabilin sulod sa ospital apan luwas na ang kahimtang human apil sila sa 11 ka mga miyembro sa pamilya nga giingong nalanag sa gikaon nga spaghetti.

Ang insidente nahitabo alas 7:30 sa gabii, Lunes, Oktubre 16, 2023, sa Sitio Matigsalog, Barangay Marilog, Marilog District, Davao City.

Sumala ni Davao City Police Office (DCPO) spokesperson Police Captain Hazel Tuazon nga anaa na sa luwas nga kahimtang ang 11 ka mga miyembro sa pamilya.

Giingon ni Tuazon nga sa 11 ka mga miyembro sa pamilya nga nalanag, walo na lang ang nadala sa Southern Philippines Medical Center (SPMC), na-discharged na ang duha, samtang nagpabilin gihapon sa ospital ang unom, apan anaa na sa maayong kondisyon.

“Gidala dayon sila sa hospital ug ang uban diha ra sa ilahang balay pero so far okay na sila karon,” ingon ni Tuazon.

Nasayran nga dunay usa ka babaye nga nagdala og spaghetti gikan sa Deca Homes Mintal, Davao City diin gipangaon sa mga kabanay niini.

Pipila ka oras gikan sa ilang pagkaon, nagsugod na sila sa pagsuka-suka hinungdan nga nanawag na sila og ambulansiya nga gilayong miabot sa Sitio Marahan, Barangay Marilog.

Kagahapon sa kaadlawon, gi-discharged ang tulo nga nagpangedaron og 7-anyos, 6-anyos ug 9-anyos gikan sa una nilang gidalhan nga Kibalang District Hospital apan gidala na sab kini sa SPMC nga maoy milangkob sa unom nga nagpabilin sa balay tambalanan.

Dugang ni Capt. Tuazon nga hugot sab nga susihon sa awtoridad kung ang spaghetti ba gyod nga ilang gikaon ang hinungdan o ang tubig nga ilang giinom.

Una nang gikataho sa post sa social media nga alegasyong naka-inom ang mga nahisgutan og tubig gikan sa balon, apan kini padayong pang ginakompirma sa awtoridad.