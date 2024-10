11 sa 100 banay sa Davao Region kabus gihapon

ONSE sa matag 100 ka pamilyang Dabawenyo sa rehiyion niadtong 2023 gikonsidera nga kabus o dunay kita nga ubos sa gikinahanglan sa pagpalit sa batakang pagkaon ug non-food nga panginahanglan, sumala sa gihimong surbey sa Philippine Statistics Authority Regional Statistical Services Office (PSA-Davao).

Kini nagtumbok nga ang bag-ong poverty data nga gipresentar atol sa Regional Data Dissemination Forum sa 2023 Full Year Official Poverty Statistics, Biyernes sa buntag, Oktubre 25, 2024, nagpakita nga ang poverty incidence sa mga pamilya o proporsiyon sa mga pamilya uban ang per capita income nahagbong sa poverty line sa Davao Region nga naa sa 11.3 porsiyento sa niaging tuig.

“The poverty incidence among families in Davao region was observed to be higher than the national incident in 2018 and 2023,” matud ni Randolph Anthony Gales, PSA-Davao chief statistical specialist ug officer-in-charge regional director, atol sa tigum samtang nagpunting nga ang basihan sa poverty incidence mao ang percentage sa tanang pamilya ug indibiduwal kansang per capita income o expenditure nahulog sa ubos sa per capita poverty line.

Dugang ni Gales nga ang "projection was less than the predicted poverty incidence rates" nga 11.9 porsiyento niadtong 2021 ug 13.9 porsiyento sa 2018.

“In terms of numbers, Davao region recorded about 165, 410 poor families or families having income less than the poverty threshold in 2023,” tin-aw pa niya.

Kasamtangan, base sa statistics, ang Zamboanga Peninsula maoy naay pinakataas nga poverty incidence sa mga pamilya niadtong 2023, sa 24.2 porsiyento, samtang Davao Region padayon nga nagbaton sa pinaka-ubos nga "rates of poverty" sa Mindanao. Samtang uban ang 32.4 porsiyento sa populasyon nga nagpuyo sa kakabus niadtong 2023, ang Bangsamoro Autonomous Region of Muslim Mindanao (Barmm) maoy dunay "highest rate".

“In terms of subsistence among families and among population, the highest incidences were recorded in Zamboanga in 2023, at 7.9 percent and 11.4 percent, respectively. In the same period, Davao region had the lowest subsistence incidences among families and individuals with 2.9 percent and 4.7 percent, respectively,” esplikar ni Gales.

Subay sa pinakabag-o nga pagbana-bana, ang usa ka pamilya nga dunay lima ka miyembro sa Davao Region nagkinahanglan nga mokita og P157,607 niadtong 2023, o average nga P13,134 matag bulan, aron nga mapalit ang ilang pinaka-batakang panginahanglan sa pagkaon ug "non-food" nga mga butang.

Niadtong 2023, ang matag tuig nga per capita poverty level sa Davao Region nalantawan nga naa sa P31,521. Kini nagpasabot nga niadtong 2023, ang usa ka tawo gikinahanglan nga mokita og P2,627 matag bulan, o P432 matag adlaw, aron nga makalikay sa kakabus. Apan niadto sab nga 2023, gilauman nga ang tinuig nga per capita food threshold, o ang kantidad sa kuwarta nga gikinahanglan aron nga mamentinar ang batakang panginahanglan naa sa P22,065.

Uban ning datus, ang Dabawenyo nga dunay lima ka miyembro sa pamilya nagkinahanglan nga mokita og P110,323 matag tuig, o P302 matag adlaw, aron nga matubag ang ilang panginahanglan sa batakang pagkaon. Taliwala sa 2021 ug 2022, ang per capita poverty thresholds sa rehiyon nisaka ngadto sa mga 12 porsiyento o 4.0 porsiyento matag tuig nga average. (David Ezra Francisquete)