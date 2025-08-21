12-anyos waskag lawas sa granada

GENERAL SANTOS CITY -- Gipalawman pa ang imbestigasyon sa mga awtoridad sa pagbusikad sa granada alas 2:15 sa hapon, Miyerkules, Agosto 20, 2025, sa siyudad nga gikamatay sa 12-anyos nga dalagita.
Giila ang biktima nga si alyas Angie ug nagpuyo sa Zone 4, Purok Mudia Extension, Barangay Labangal, General Santos City.
Sumala kang General Santos City Police Office (GSCPO) Director Colonel Nicomedes Olaivar Jr. nga nagduyan lang ang biktima kilid sa ilang balay apan kalit lang nitay-og ang kusog nga pagbusikad.
Sa dihang gisusi sa pamilya ug mga silingan, ilang nakit-an ang biktima nga wala na'y kinabuhi ug naligo sa iyang kaugalingong dugo.
Nawaskag na matud pa, ang dughan niini, putol ang duha ka kamot ug batiis nga maoy hinungdan sa iyang kamatayon.
Gikanayon ni Police Station 2 Commander Major Miguel Quedilla nga wala na magtungha ang dalagita ug kinaiya niini ang maglibot-libot sa nahisgutang dapit aron nga manguha og basura para ibaligya sa junk shop aron makakuwarta.
Dako sab ang pagtuo sa opisyal nga posibleng gitangtang sa biktima ang electrical tape nga nakabalot sa granada nga iyang napunitan ug gituhoan nga wala na kini safety lever, hinungdan sa pagbusikad.
Sa pagsuwat ning balita, mga sakop sa GSCPO padayon nga nag-imbestiga kalabutan sa maong hitabo. (Edgar E. Fuerzas)