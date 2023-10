12 kandidato sa Davao Region i-disqualify

GIKOREHIAN sa Commission on Elections-Davao Region (Comelec-Davao Region) ang ihap sa mga kandidato nga girekomendar nga "disqualify" alang sa Barangay and Sangguniang Kabataan Elections (BSKE) 2023 ngadto sa 12 gikan unom ka kandidato nga gitaho niadtong Oktubre 17.

Gipahibawo ni Comelec-Davao Acting Regional Director, lawyer Gay Enumerables sayo niining semanaha nga ang ihap wala pa mausab tungod sa padayon nilang pagmonitor ug pag-imbestigar sa mga reklamo nga ilang nadawat.

“For Davao Region, we only have complaints. We already submitted some of our recommendations doon sa Manila kase marami talaga kaming natanggap na mga complaints,” butyag niya.

Apan gitin-aw ni Enumerables nga wala silay gahum aron nga iimposar ang "disqualifications" tungod kay kutob lang silang mosumite niini base sa ilang nakaplagan ug ebalwasyon ngadto sa national headquarters sa central office.

“Wala ta sa position na mag-disqualifiy sa ilaha. We can only refer names of candidates to the national office. Sila na ang mag-act on it ana,” dugang pa niya.

Kahinumdoman nga ang rehiyonal nga buhatan nagpagawas og pahayag nga di nila mabutyag ang mga pangalan sa mga gireklamo apan matud ni Enumerables nagagikan sila sa nagkadaiyang lugar sa rehiyon.

“Hindi kami pwede mag-divulge kung ano yung laman ng ating investigation and hindi namin ma-divulge kung sino to sila basta they are from this region,” pagklaro niya.

Sa kasamtangan, ang nasudnong Comelec dunay kapin sa 125 disqualification cases ug 12 niini gitaktak na sa "electoral process" tungod sa mga kasong kriminal nga nahimo.

Ang mano-mano nga eleksiyon gitakda karong adlawa, Oktubre 30.