13 lungsod sa MDS gihasol sa baha

MIKABAT sa 125 ka barangay gikan sa 13 ka mga lungsod sa Maguindanao del Sur ang grabeng naapektuhan sa baha.

Giingong ektarya-ektarya sab nga mga kaumahan ang nalunopan sa tubig-baha hangtud sa pagsuwat ning balita kagahapon.

Matud ni Maguindanao del Sur Provincial Agriculturist Jed Ulangkaya nga padayon pa ang pagsusi sa Office of the Provincial Agriculture (Opag), uabn sa pakig-alayon sa Ministry of Agriculture, Fisheries and Agrarian Reform (Mafar) sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao (Barmm) aron matino ang kinatibuk-ang kadaut sa sektor sa agrikultura.

Ang 13 ka lungsod sa maong probinsiya nga gibaha mao ang Datu Montawal, Ampatuan, Datu Piang, Shariff Saydona Mustapha, Shariff Aguak, Datu Unsay, Datu Saudi Ampatuan, Pagalungan, Pandag, Talayan, Datu Abdullah Sangki ug Datu Hoffer.

Sumala pa nga ang lungsod sa Datu Piang maoy grabeng naapektuhan kung diin 16 ka barangay niini nalutaw sa tubig-baha, subay sa pahayag ni Ulangkaya.

Gibutyag ni Ulangkaya nga kasagaran sa mga humay sa ubos nga mga dapit sa probinsiya nakasinati og ubos nga recovery rate, ilabi na kadtong gitakdang anihon na unta.

Giingong mga mag-uuma lang sa tabako sa kasamtangan ang mahatagan og tabang sa Opag pinaagi sa farm inputs samtang ang mga mag-uuma sa humay ug mais, gipaabot pa ang damage assessment report gikan sa Mafar nga maoy basehan sa pag-apud-apod og mga hinabang. (Edgar E. Fuerzas)