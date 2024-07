1.5-M tinun-an target nga maka-enrol

TINGUHA sa Department of Education-Davao Region (DepEd-Davao) nga makapa-enrol og 1.5 milyon tinun-an alang sa school year (SY) 2024-2025, nga mas taas itandi sa 1.4 milyon nga na-enrol nga tinun-an niadtong SY 2023-2024.

Gisulti ni Jenielito "Dodong" Atillo, tigpamaba sa DepEd-Davao, atol sa Davao Peace and Security Press Corps, Miyerkules sa buntag, Hulyo 24, 2024, sa Royal Mandaya Hotel, nga ang ilang tinguha ang pagkab-ot sa maong gidaghanon uban sa pagsalmot sa mga ginikanan ug tigbantay.

"Hingusgan namo ang panawagan sa mga ginikanan nga wala pa nagpa-enroll, pa-enroll namo because the deadline is set, is scheduled on July 26, 2024, we do not know yet if there is an extension," butyag niya.

Iya sab nga gidasig ang mga ginikanan nga ipa-enrol ang ilang mga anak nga sayo pa aron nga malikayan ang paghuot sa katapusang adlaw sa enrollment.

Sukad alas 5 sa hapon, Hulyo 22, ang ihap sa na-enrol na nga mga tinun-an sa rehiyon naa na sa 726,949, kon diin 361,310 niini mga lalaki ug 365,639 mga babaye. Gilauman ni Atillo nga ang maong ihap motaas pa samtang nagpadayon ang enrollment sa Davao Region.

Bahin sa mga tinun-an nga kuwang sa gikinahanglan nga dokumento, gipasalig ni Atillo nga ang DepEd nagtugot sa pipila ka "flexibility". Mga ginikanan makahimo pa gihapon nga makapa-entrol sa ilang mga anak bisan og walay kompletong dokumento, kay dunay panahon sila nga makakuha niini. Mga tulunghaan gimandoan nga dawaton kini nga mga tinun-an ug di balibaran sa ilang enrollment.

Ang enrollment modagan gikan Hulyo 3 hangtud 26, samtang ang Brigada Eskwela nga nagsugod niadtong Hulyo 22 matapos sa Hulyo 27.

Dugang ni Atillo na ang DepEd nagbalik sa ilang Oplan Balik Eskwela ug makigbuligay uban ang mga ahensiya sa gobyerno alang sa taliabot nga pagsugod sa klase sa Hulyo 29. (RGP)