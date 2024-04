17-anyos, 71-anyos nagpakamatay

DUHA ka mga kinabuhi ang nakalas sa makaglahing insidente sa gireport nga hikog nga natala sa Davao City Police Office (DCPO) Abril 19 ug Abril 30, 2024.

Unang insidente, alas 6:10 sa gabii, Abril 29 diin usa ka 71-anyos nga security guard ang napalgang wala nay kinabuhi nga nagbuy-od sud sa bunkhouse niini sa Bangoy Street, Barangay Tomas Monteverde, Agdao District Davao City.

Nagbilin pa og sulat ang nahisgutan nga wala na gipahibalo sa kapulisan, samtang una niini, namilin og istorya ang biktima sa iyang kauban nga sekyu nga niya pa, “Pag-andam og lungon daan Dave.”

Dunay igo pinusilan ang biktima sa iyang ulo, samtang usa ka parallel investigation ang gihimo karon sa kapulisan sa Sta. Ana PNP.

Alas 12:50 sa tungang gabii, kagahapon, Abril 30, 2024 wala na sa’y kinabuhi nga napalgan ang usa ka 17-anyos nga lalaki kinsa naghunos sa kinabuhi human nga duna kini wala pagsinabtanay batok ngadto sa inahan.

Walay nakita nga foul play ang kapulisan labot sa hitabo.

###

Kung duna kamo'y mga gihambin sa galamhan ug nanginahanglan kamo og tawo nga maistoryahan sa inyong gidala nga kasubo, ug uban pang mga mental health crisis, puwede kamo nga motawag sa National Center for Mental Health, 0917-899-8727 (USAP), 7989-8727 (USAP) naa sab ang Hopeline, 0917-558-4673; 0918-873-4673; 8804-4673 2919 (toll-free for Globe and TM). (JPC)