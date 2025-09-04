18 ka armado nitahan

COTABATO CITY -- Moabot sa 18 ka mga kanhi sakop sa armadong grupo ang pormal nga gipresentar atol sa surrender rites nga gipahigayon sa 92nd Infantry Battalion sa ilang headquarters sa Barangay Salbu, Datu Saudi Ampatuan, Maguindanao del Sur Province, Miyerkules, alas 2:00 sa hapon, Septyembre 3, 2025.
Ang seremonyas gipangunahan ni 92 IB Commander Lieutenant Colonel Christian Cabading ug gipresentar ang mga nahisgutan atubangan ni 1st Brigade Combat Team Commander Brigadier Heneral Jose Vladimir Cagara.
Mga representante gikan sa Bangsamoro Government, opisyales gikan sa local government units (LGUs), kagamhanang probinsiyal ug pipila ka grupo nga nag-adbokasiya sa kalinaw mitambong sa maong aktibidad.
Ilang gidayeg ang desisyon sa kanhi mga terorista sa pagsalikway sa kapintasan ug pagdawat sa kalinaw, ug gipasalig ang ilang padayon nga suporta pinaagi sa pinansiyal ug panginabuhi nga tabang.
Matag usa nakadawat og cash assistance gikan sa Ministry of Public Order and Safety (MPOS) ug sa LGU.
Sa iyang mensahe, gipamahayag ni Cagara ang kamahinungdanon sa kalinaw sa kalamboan sa komunidad.
Gidayeg usab niya ang 92IB sa pagpursige sa kalinaw sa rehiyon ug nanawagan sa ubang mga miyembro sa armadong grupo nga mobalik sa sabakan sa gobyerno.
Ang 92nd Infantry Battalion, kabahin sa 2nd Infantry “Jungle Fighter” Division ug sakop sa 1st Brigade Combat Team, ubos sa operational control sa 6th Infantry “Kampilan” Division ug Joint Task Force Central.
Nagpadayon kini sa pagtutok sa pagpalig-on sa kalinaw ug kahusay sa mga bahin sa responsibilidad niini. (Edgar E. Fuerzas)