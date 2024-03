2 anak gituok sa amahan, 1 patay; amahan nagpakamatay

DAVAO DEL NORTE — Patay ang usa ka anak samtang ang usa nabuhi dihang gipangtuok niya kini gamit ang unlan, una siya nag-unay pagkutlo sa iyang kinabuhi.

Ang insidente nahitabo sa Purok 6-C, Sitio Dryer, Feeder Road 2, Brgy. Tibal-og, Santo Tomas alas 4 sa hapon, Marso 15, 2024.

Ang amahan giila nga si Ronald Valdeviso Jose, 34-anyos, minyo, laborer ug molupyo sa nahisgutang dapit.

Base sa imbestigasyon, alas 3:50 sa hapon sa samang adlaw ang inahan ni Ronald nga si Mercy Jose, maoy nakadeskubri nga nagpakamatay iyang anak.

Nakita sab ang duha ka mga anak nga nagbuy-od, ang usa wala nay gininhawa samtang ang usa nagginhawa pa.

Sa dugang imbestigasyon, nasayran nga una pa man nagpakamatay ang amahan, gipangtuok niini ang duha niya ka mga anak nga sila Carla B. Jose, 8-anyos ug Kian Jose, 6-anyos pinaagi sa pagtabon og unlan sa nawong sa mga bata.

Tungod sa gihimo sa maong amahan ang anak nga si Carla Jose namatay samtang si Kian Jose giingong naka-survive ug gidali pagdala sa Santo Tomas Municipal Medical Center, dayon gibalhin pagdala sa Davao Regional Hospital sa siyudad sa Tagum alang sa dugang medikasyon.

Problema sa pamilya ang gitan-aw sa kapulisan nga nag-unang hinungdan sa kremin.

Gihimo na sa Davao del Norte Forensic Unit (DNPFU) ang pagproseso sa crime scene ug ang pamilya giawhag nga ipa-autopsy ang mga patay’ng lawas apan mibalibad sila

Kung duna kamo'y mga gihambin sa galamhan ug nanginahanglan kamo og tawo nga maistoryahan sa inyong gidala nga kasubo, ug uban pang mga mental health crisis, puwede kamo nga motawag sa National Center for Mental Health, 0917-899-8727 (USAP), 7989-8727 (USAP) naa sab ang Hopeline, 0917-558-4673; 0918-873-4673; 8804-4673 2919 (toll-free for Globe and TM).