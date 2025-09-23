2 'endangered' nga pawikan nasiplatan

GENERAL SANTOS CITY -- Duha ka green sea turtles o pawikan ang nasiplatan adlaw nga Dominggo, Septyembre 21, 2025, sa Kalamangsig, probinsiya sa Sultan Kudarat.

Giingong ang maong mga pawikan nahilakip sa mga endangered species nga nakit-an sa kadagatan sa Sitio Poral, Barangay Sta. Maria, Kalamansig, Sultan Kudarat Province.

Matud sa City Environment and Natural Resources (Cenro-Kalamansig) sa Department of Environment and Natural Resources (DENR), ang mga pawikan gidokumento atol sa monitoring operation sa Conservation and Development Section gamit ang drone.

Ang pagmonitor gihulagway nga dagat sa Sultan Kudarat Province usa ka importante nga puy-anan ug luwas nga dapit alang sa mga pawikan.

Tungod niini, gipapursige sa DENR ang kamahinungdanon sa padayon nga pagkonserba ug kooperasyon sa komunidad sa pagpanalipod sa kinaiyahan.

Ang green sea turtles natala isip "endangered" sa IUCN Red List ug giprotektahan ubos sa Republic Act 9147 o ang Wildlife Resources Conservation and Protection Act.

Sila usab adunay importante nga papel sa pagmentinar sa seagrass bed ug balanse sa marine biodiversity. (Edgar E. Fuerzas)