2 HVIs sikop, P1.1-M shabu nakumpiska

GENERAL SANTOS CITY -- Balhog sa prisohan ang duha high-value individuals (HVIs) nga nadakpan alas 10:00 sa buntag, Miyerkules, Oktubre 1, 2025, sa siyudad.
Giila ang mga suspek nga sila alyas Martin, 37-anyos, nga taga Barangay Talitay, Datu Odin Sinsuat, Maguindanao del Norte Province, ug alyas Ronnie, 43-anyos, molupyo sa Barangay Calumpang, General Santos City.
Sumala kang General Santos City Police Office (GSCPO) Director, Colonel Nicomedes Olaivar, nga nagpahigayon og drug bust ang mga sakop sa Regional Police Drug Enforcement Unit 12 (RPDEU 12), uban ang Regional Intelligence Unit 12 (RIU 12), PDEG SOU 12, ug Police Station 6 sa pakig-alayon sa Philippine Drug Enforcement Agency (PDEA-12) batok sa mga suspek sa Barangay Bula.
Sa dihang gitunol na sa mga suspek ang druga sa police undercover agent, dali dayon silang giambakan ug giposasan.
Nadrekober gikan sa posisyon sa mga suspek ang 11 ka sachet sa shabu nga motimbang og 165 gramos, ug gibana-banaang dunay National Standard Drug Price nga P1,122,000.
Gawas sa ilegal nga druga, nakumpiska usab sa PNP ang usa ka unit Bajaj motorcycle nga gigamit sa illegal activity.
Gipriso na ang mga suspek sa Police Station 6 sa GSCPO ug mag-atubang og kaso nga kalapasan sa Republic Act 9165, o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002.
Sa pikas bahin, mga operatiba sa Philippine Drug Enforcement Agency (PDEA) Davao de Oro Provincial Office, sa pakig-alayon uban ang Mabini Municipal Police Station, nipuhag sa gialegar nga drug den atol sa buy-bust nga gilusad sa Purok 9, Barangay Cadunan, Mabini, niadtong Oktubre 1, 2025, bandang alas 3:40 sa kaadlawon.
Ang punting sa operasyon, giila isip alyas Nikoy, 25, gialegar nga maoy nagmentinar sa drug den, ang naaresto human namaligya og usa ka sachet nga natimbang og ginabanabana nga 10 gramos kantidad og P10,000, ngadto sa PDEA undercover agent.
Nadakpan amo sila Oning, gialegar nga empleyado sa drug den, ug usa ka bisita nga nilang si aluas Aying.
Nasakmit atol sa operasyon mao ang pito ka heat-sealed transparent plastic sachets nga dunay sulod nga gituohang shabu uban ang gibana-bana nga timbang nga niabot og desie nuybe gramos dunay bili nga P129,200.
Apil nga nakuha mao ang usa ka Glock .40 caliber pistol uban ang lima ka buhing bala, nagkadaiyang drug paraphernalia, ug ang gimarkahan nga buy-bust money.
Mga suspek mag-atubang og kasong kalapasan sa Republic Act 9165, o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. (Edgar E. Fuerzas/Uban sa taho sa PDEA 11)