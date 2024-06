2 illegal recruiters gipanid-an

DUHA ka grupo sa mga illegal recruiters ang gimonitor karon sa Department of Migrant Workers-Davao Region (DMW-Davao).

Apan gitataw sa DMW-Davao nga gipugngan pa nila ang mga pangalan sa maong recruiters gumikan kay padayon pa ang ilang proseso sa imbestigasyon.

Hinuon, aron nga maseguro nga anaa sa saktong proseso ang mga nang-apply og trabaho abroad nga mga bag-ong graduate, ang DMW-Davao niingon nga kinahanglang ang ilang aplikasyon moagi sa saktong proseso aron nga kampante sila sa ilang pagsubmitar sa ilang mga dokumento.

Kini ang gibutyag ni Marie Rose C. Escalada, Ph.D., labor attache ug assistant regional director sa DMW Davao, nga tungod kay daghang bag-ong graduwado nga mga tinun-an ang gustong motrabaho sa gawas sa nasud, adto una sila sa website sa departamento ug susihon ang tanang rules and regulations sa pag-apply para magtrabaho sa abroad.

“Make sure that the agencies offering the job to you is a license agency if it is not a license agency please do not accept the job offer especially if the visa is not a working visa,” ingon sa opisyal atol sa Kapihan sa Dabaw Lunes sa buntag, Hunyo 3, 2024, sa SM Ecoland, Davao City.

Dugang pa ni Escalada nga kon visit visa lang ang gitanyag kanila nga trabaho, kinahanglang balibaran dayon nila ang maong tanyag. Gitambagan niya ang mga aplikante nga magbinantayon tungod kay dili tanan nga gitanyag nga trabaho nakaagi sa husto nga proseso.

Ang tulo ka proseso usa ka regular nga proseso, diin ang aplikante kinahanglang mangita ug lisensiyado nga recruitment agency; ikaduha, gobyerno ngadto sa gobyerno ug ang amo mao ang host country; ug ang ikatulong proseso kay direct-hire, nga walay recruitment agency; bisan pa, kini kinahanglan nga moagi sa husto nga proseso tungod kay ang direktang pag-hire wala gitugot sa balaod.

Ang nag-hire nga amo kinahanglan nga mag-aplay alang sa usa ka exemption ug isumite kini sa sentral nga opisina.

Hangtud sa Abril 30, 2024 adunay mga 199,214 ka miyembro sa Owwa sa rehiyon. Sa maong ihap, 165,556 ang land-based, 22,326 ang sea-based, ug 11,332 ang wala makapahayag sa ilang matang sa trabaho.

Ang buhatan nagselebrar sa ika-19 nga Migrant Workers Day kagahapon, Hunyo 6, 2024 sa SM Ecoland Annex nga adunay temang “Owwa: Migranteng Mangagawang Pinoy kayo ang bida.” As a means to celebrate OFWs, it offers a one-stop-shop that offers livelihood assistance. (Jeepy P. Compio)