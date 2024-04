2 lalaki gi-salvage

Nakugang ang mga molupyo sa may National Highway Barangay New Opon, Magsaysay sa Davao del Sur human makita ning duha ka lalaking nagbuy-od sa kasagbutan nga bahin nga way kinabuhi Biyernes sa buntag, Abril 5, 2024. Kapulisan nanawagan og tabang sa publiko nga ikontak sila kung may na-missing man silang kabanay. (Hulagway Genn Gell)

Jeepy P. Compio DAVAO DEL SUR -- Gipahigayon na sa Magsaysay Municipal Police Station ang usa ka halawom nga imbestigasyon labot sa duha ka mga patay’ng lawas sa lalaki. Ang mga patay’ng lawas napalgan Biyernes sa buntag, Abril 5, 2024 didto sa National Highway Barangay New Opon, Magsaysay. Sa hulagway nga kuha sa netizen nga si Genn Gell makita nga nagbuy-od sa kasagbutan duol sa usa ka balay ang duha ka mga lalaki nga wala nay sinina. Gawas niini, gipusasan ang ilang mga kamot ug gipangtaptapan ang ilang mga ulo. Una niini, ang mga motorista ang nakakita sa duha ka mga nagbuy-od nga mga wa pa mailhing mga biktima. Dali dayon gipahibalo sa barangay ang napalgang patay’ng lawas ug gilayong gipahibalo ngadto sa awtoridad. Nagtuo ang mga residente nga gipanglabay lamang ang mga biktima sa dapit ug gituohang biktima sa salvage. Padayon ang kapulisan sa Magsaysay MPS nga mihimo og makuti nga imbestigasyon sa hitabo aron mailhan ang mga responsable ug maila ang mga biktima. Nanawagan ang kapulisan kon kinsa kadtong nawad-an og kabanay, makig-koordinar ngadto sa Magsaysay MPS. Ang patay nga lawas sa duha ka biktima anaa sa usa ka lokal nga punerarya sa Magsaysay. (JPC)