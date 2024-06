2 lalaki nga nagdala og armas, marijuana sikop

BALHOG na sud sa prisohan ang duha ka mga lalaki human naaresto sa paghupot og pistola ug marijuana alas 4 sa kaadlawon, Miyerkules, Hunyo 12, 2024, sa TF Davao ug Bunawan Police Station Fixed Check Point sa Barangay Licanan, Lasang, Davao City.

Base sa report, pasulod sa Davao City ang duha ka mga lalaking suspek sakay sa usa ka Vios nga sakyanan.

Pag-abot sa inspection area, nakuhaan sila og usa ka .45 caliber pistol nga dunay usa ka magazine unod ang 3 ka mga bala, usa ka improvised .45 nga may magazine nga dunay unod nga 5 ka mga bala.

Lakip sa nakumpiska ang usa ka balot sa pinaugang dahon sa marijuana.

Kasong paglapas sa Republic Act (RA) 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 ug RA 10591 o Illegal Possession of Firearms and Ammunition ang atubangon sa mga suspek. (Jeepy P. Compio)