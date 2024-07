2 nagdala og 'shabu,' pusil sikop

BALHOG sud sa prisohan ang managhigala human nga nakuhaan og shabu ug pistola sa Task Force Davao Sirawan Joint Checkpoint sa Barangay Sirawan, Toril District, Davao City, alas 6:30 sa gabii, Lunes, Hulyo 1, 2024.

Mga suspek nailhang sila alyas Jose, 51-anyos, negusyante, taga Barangay Maa, ug alyas Ruby, 42-anyos, taga Barangay Bambajon, Baganga, Davao Oriental.

Sa report, nasayran nga sakay sa kotse nga kolor itom ang duruha pasulod sa Davao City. Apan pag-abot sa inspection area sa checkpoint, nakita sa pulis ang migimaw nga usa ka pakite sa gituohang shabu sa tuong bulsa sa nag-drive sa kotse nga si alyas Jose.

Sa dihang gipanaug kini, nakita sab ang usa ka pistola sa iyang lingkuranan.

Gipanaug sab ang kauban niining si alyas Ruby. Apan pagtindog niya, nakita ang laing pakite sa shabu sa iyang gilingkuran.

Ang duha ka mga pakite sa gituohang shabu mokantidad og P432,320.

Narekober sab ang usa ka calibre .380 Llama pistol nga may holster, usa ka magazine nga dunay unom ka mga buhing bala sa cal .380 ug ang kotse nga gigamit sa mga dinakpan.

Kasong paglapas sa Republic Act 9165 kun Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 ang atubangon sa mga suspek samtang dugang kaso nga RA 10591 kun Illegal Possession of Firearms and Ammunition ang ipasaka kang alyas Jose sa korte. (JPC)