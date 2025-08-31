2 nangawat kable sikop sa mga pulis

DUHA ka mga lalaki nasakote sa kapulisan human nasakpan nga nangawat og underground cable gikan sa PLDT manhole sa Aplaya Road, Corner Sunrise Village, Barangay Matina Crossing, Davao City, sayo sa buntag niadtong Agosto 29, 2025.
Base sa imbestigasyon sa Talomo Police Station 3, nahitabo ang insidente pasado alas 3:00 sa kaadlawon samtang nagpatrolya ang mga sakop sa kapulisan nga sila PLT Rizalde B. Suaga, PSMS Restito Rodriguez, ug PCPL Jayvee Ragual sakay sa Mobile 90 padulong sa Relief Bridge aron mag-set up og checkpoint.
Nakurat sila sa ilang nakita nga Suzuki close van nga may plakang KAK 4608 diin dunay gipas-an sila nga mga kable padung sa tunga-tunga sa dalan, diin makita ang ilang kadudahang mga lihok.
Sa ilang duol, nadiskobrehan sa kapulisan ang abli nga manhole sa PLDT ug nakita si alyas Joselito, 29-anyos, sulod niini nga nagputol og cable gamit ang ilang mga himan, samtang si alyas Ace, 30-anyos, nagtindog sa duol sa sakyanan isip lookout.
Gidakop dayon sa kapulisan ang mga suspek ug narekober gikan kanila ang upat ka putol nga underground cable nga mga 2.5 metros ang gitas-on, lakip na ang ilang mga gamit sa krimen.
Ang duha ka suspek giila nga taga Lantaw Bukid, Los Amigos, Tugbok District, Davao City, samtang ang usa pa adunay laing address sa Sitio Sto. Tomas, Digos City, Davao del Sur.
Ang mga narekober nga items ug sakyanan gidala dayon sa Talomo Police Station alang sa dugang imbestigasyon ug kasayuran sa krimen.
Gilauman karong adlawa, Lunes, ipasaka ang pormal nga kaso batok sa duha ka suspetsado nga posibleng moapil sa dagkong sindikato sa pagpangawat og komunikasyon nga kable sa dakbayan.
Ang kapulisan nagpahinumdom usab sa katawhan sa pag-report dayon sa mga kadudahang lihok aron malikayan ang susamang insidente. (Jeepy P. Compio)