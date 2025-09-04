2 naningil utang nanghulga, gisikop

GIDAKOP sa kapulisan ang duha ka suspetsado nga giingong naghulga ug nangharas samtang nangolekta og utang, sulod mismo sa usa ka pamilya sa Lower Madapo, Barangay 8-A, Bankerohan, Davao City, pasado alas 10 sa buntag, Septyembre 3, 2025.
Ang mga nadakpan mao sila si Jahid, 25-anyos, negusyante ug residente sa Bulak Compound, ug si Hamail, 45-anyos, drayber, nga taga Bryco, Bankerohan, apan lumad sa Lanao del Sur.
Ang ilang giingong gipanghulga mao si Darvin, 34-anyos, tricycle driver; si Annabelle, 41, tindera; ug ilang anak nga si Gean, 11-anyos, nga tanan nagpuyo sa Limboy Compound, Purok 11, Lower Madapo.
Sa report sa San Pedro Police Station, nadawat nila ang tawag gikan sa usa ka concerned citizen nga adunay lalaki nga nagdala og pusil samtang naningil og utang nga nakapahadlok sa mga silingan.
Pag-abot sa kapulisan kauban ang 1st ug 2nd City Mobile Force Company (CMFC) nga gipangulohan ni Police Lieutenant Colonel Noel Asumen ug Police Major Rowel Saludez, nadakpan ang mga suspetsado.
Nakuha gikan kang Jahid ang usa ka sling bag nga adunay .45 caliber compact pistol nga walay serial number ug marka, nga adunay magazine nga puno og unom ka buhing bala, ug usa ka pitaka nga adunay dose pa ka buhing bala.
Karon, atubangon sa mga suspetsado ang kaso sa paglapas sa Republic Act (RA) 10591 kun Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act, grave threats, ug RA 7610 kun Anti-Child Abuse Law.
Ang duruha nadala na sa San Pedro Police Station alang sa booking process. (Jeepy P. Compio)